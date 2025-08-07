Universidad Católica tiene una baja confirmada para la visita a Colo Colo en el Monumental

La temporada de Universidad Católica afronta un vuelco inesperado tras el aplazamiento de la inauguración del Claro Arena, situación que provocó la suspensión del compromiso de este domingo frente a Ñublense.

Sin actividad oficial este fin de semana tras no autorizar el Santa Laura, el plantel cruzado ya enfoca su preparación en el duelo contra Colo Colo, choque en el cual el equipo precordillerano afrontará la sensible ausencia del joven lateral Sebastián Arancibia.

El defensor, que también fue titular en la reciente victoria sobre el "Cacique" en Independencia, estaba llamado a repetir en el once inicial. Sin embargo, la postergación del duelo ante los chillanejos arrastró el castigo ante Deportes Iquique, dejándolo automáticamente fuera.

Aun así, el técnico Daniel Garnero tendrá varios días para delinear la estrategia con la que buscará un nuevo triunfo sobre los dirigidos por Jorge Almirón. El partido se disputará desde las 15:00 horas en el Monumental el sábado 16 de agosto.