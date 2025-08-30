[VIDEO] Branco Ampuero anotó el empate para U. Católica ante Cobresal

El capitán de U. Católica, Branco Ampuero, decretó la igualdad 1-1 en el partido contra Cobresal gracias a un certero cabezazo durante el segundo tiempo.

El defensor definió el tanto del empate al definir un centro enviado desde la derecha, en una jugada originada desde un tiro libre.

Revisa el gol de Ampuero: