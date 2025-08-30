Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica
[VIDEO] Branco Ampuero anotó el empate para U. Católica ante Cobresal
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El defensor capturó un centro y marcó con certero cabezazo.
El capitán de U. Católica, Branco Ampuero, decretó la igualdad 1-1 en el partido contra Cobresal gracias a un certero cabezazo durante el segundo tiempo.
El defensor definió el tanto del empate al definir un centro enviado desde la derecha, en una jugada originada desde un tiro libre.
Revisa el gol de Ampuero:
⚽️⚪️🔵 ¡Llegó el empate de #LosCruzados!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2025
Jorge Pinos contuvo de manera increíble el tiro libre de Eduard Bello, pero no pudo hacer nada con este cabezazo de Branco Ampuero, y el zaguero iguala las condiciones en el Claro Arena. #MatchdaySábado.
¡Disfruta lo mejor de la… pic.twitter.com/q9xdfIW9tO