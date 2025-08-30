[VIDEO] Branco Ampuero anotó el empate para U. Católica ante Cobresal

Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

El defensor capturó un centro y marcó con certero cabezazo.

El capitán de U. Católica, Branco Ampuero, decretó la igualdad 1-1 en el partido contra Cobresal gracias a un certero cabezazo durante el segundo tiempo.

El defensor definió el tanto del empate al definir un centro enviado desde la derecha, en una jugada originada desde un tiro libre.

Revisa el gol de Ampuero:

