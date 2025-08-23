Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica
[VIDEO] ¡Quién más que tú! Zampedri anotó el primer gol de la UC en el Claro Arena
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El goleador histórico de Universidad Católica Fernando Zampedri fue el encargado de marcar el primer gol del plantel de honor del elenco cruzado en el Claro Arena.
El capitán se elevó más que todos tras un tiro de esquina y marcó el 1-0 ante Unión Española en el flamante recinto.
Mira acá el gol
Ver esta publicación en Instagram