Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica
[VIDEO] Stefan Kramer recorrió el Claro Arena junto a "Pellegrini" y "Gary Medel"
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El imitador participó en un reconocimiento al recinto de U. Católica.
El imitador Stefan Kramer participó de un especial recorrido por las instalaciones del Claro Arena, estadio de Universidad Católica, junto a "Gary Medel" y "Manuel Pellegrini".
Revisa el sketch:
