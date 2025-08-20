Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago18.4°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

[VIDEO] Stefan Kramer recorrió el Claro Arena junto a "Pellegrini" y "Gary Medel"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El imitador participó en un reconocimiento al recinto de U. Católica.

[VIDEO] Stefan Kramer recorrió el Claro Arena junto a
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El imitador Stefan Kramer participó de un especial recorrido por las instalaciones del Claro Arena, estadio de Universidad Católica, junto a "Gary Medel" y "Manuel Pellegrini".

Revisa el sketch:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada