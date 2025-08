Zampedri: Hemos dejado pasar oportunidades y está difícil levantar una copa este año

El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, tuvo palabras para la campaña del elenco cruzado y evidenció su molestia por los puntos perdidos en el empate del fin de semana ante Deportes Iquique, dejando en claro que hoy por hoy se encuentran muy lejos de luchar por el título.

"Se ve lejos, porque la distancia con el primero es grande (14 puntos) hemos dejado pasar oportunidades. Es difícil levantar una copa este año y por eso, nuestra responsabilidad es que el equipo mejore, que juegue mejor, que lo que trabajamos se vea reflejado en cancha y eso nos permitirá sumar tres puntos", dijo el delantero en conferencia de prensa.

El goleador evitó profundizar respecto a los arbitrajes y sí se mostró autocrítico respecto a las expulsiones que han sufrido en los últimos tres partidos.

"Jugar con uno menos es una ventaja muy grande, hay que corregir esos errores. A veces no lo manejamos nosotros, a veces puedes ser perjudicado y a veces no, pero como te decía, debemos mejorar en lo futbolístico. Hacemos autocrítica cuando nos expulsan jugadores y es donde también debemos mejorar", dijo.

"No me quiero detener en el arbitraje. Todos puedes opinar o sentir como se está arbitrando. No soy el indicado para hablar de eso, no nos queremos detener en eso, porque queremos pensar más en lo futbolístico, que es lo que nos corresponde a nosotros", complementó antes de hablar de la cancha del Claro Arena.

"Quedamos muy contentos de pisar la cancha y de entrenar ahí. Estuvimos conociéndola, el manejo del balón, y contento por eso, y esperamos que sea cuanto antes que se pueda inaugurar tanto para los jugadores como para los hinchas que están ansioso por volver a San Carlos", expresó.

"Fue el primer entrenamiento, la cancha se asemeja mucho al natural, la encontramos muy cómoda. El pique y cuando se desliza es diferente, pero es un buen campo de juego. Nosotros ahora nos pusimos ansioso y con ganas de entrenar ahí de nuevo para seguir conociéndola un poco más", cerró.