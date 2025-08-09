Assadi coqueteó con un llamado a La Roja: Si se da la opción, es un honor vestir esa camiseta

Al finalizar el encuentro de Universidad de Chile ante Unión Española, el volante Lucas Assadi se tomó unos minutos para valorar el 4-1 conseguido en el Estadio Nacional y se refirió a su opción de estar en la nómina de la selección chilena.

"Nos costó mucho al principio. Fue un partido súper trabado. Les tocó marcar de penal y siguieron haciendo su juego con un muy buen primer tiempo, pero nos salió todo el segundo y supimos darlo vuelta", comenzó mencionando.

Posterior a eso, el futbolista de 21 años precisó: "Uno trabaja para primero estar bien en el club y después, si se da la opción de la selección, también es un honor vestir esa camiseta".

"Me tocó la doble fecha de Clasificatorias anterior, quizás un poco cuestionado porque no venía jugando. Ahora se podría dar una linda opción con, como sale en varios lados, un nuevo recambio o algo así", añadió.

Finalmente, Assadi remató diciendo: "No me quiero conformar, quiero seguir mejorando y aportando al equipo. Ojalá que sea con triunfos como lo hicimos hoy. Nunca dudamos del equipo, de la estructura, del funcionamiento y lo ratificamos".