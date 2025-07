Assadi: Me faltaba confianza, he ido demostrando y no quiero conformarme

Lucas Assadi sumó una nueva actuación positiva con Universidad de Chile al ser la figura en la goleada sobre Unión La Calera por 4-0, seguidilla futbolística que el futbolista de ataque valoró en la cancha del "Nicolás Chahuán".

"Me faltaba esa confianza, esos partidos seguidos buenos y creo que lo he ido demostrando partido a partido y quiero seguir haciéndolo. No quiero conformarme. Quiero seguir aportando al equipo; primero en el juego, y si es con goles o asistencias, mejor todavía", dijo a TNT Sports tras el encuentro.

Consultado sobre si vive su mejor momento en el último tiempo, su respuesta fue categórica: "Sí, sin duda. Ninguna duda".

"Me gusta esa posición, que es como centro izquierda. Me acomoda harto para ir hacia afuera o hacia adentro", explicó sobre el rol más adelantado en la cancha que le ha permitido destacar en el último tiempo.

El volante también tuvo palabras de gratitud para la hinchada, que lo ovacionó durante todo el partido. "Siempre agradecido de ellos. Cuando no andaba tan bien o no jugaba, también me apoyaban siempre y ahora creo que se nota cuando estoy entrando y jugando", señaló.

"Está bueno el torneo. Coquimbo lo está haciendo muy bien, está ganando y está ganando bien, entonces, no tenemos que bajar nosotros tampoco", concluyó.