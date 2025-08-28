Assadi: Un triunfo en el clásico sería la mejor manera de abstraerse de todo lo que pasó

El mediocampista ofensivo de Universidad de Chile Lucas Assadi hizo la previa del Superclásico ante Colo Colo, y aseguró que un triunfo servirá para dejar atrás los complejos momentos que vivió el plantel y la hinchada azul en el partido ante Independiente por Copa Sudamericana.

"Fue un momento difícil, creo que no hay mucho que hablar de eso porque condenamos la violencia venga de donde venga. Nosotros no sabíamos lo que pasaba y estábamos en el camarín informándonos por redes sociales", contó en la conferencia de prensa conjunta con Vicente Pizarro.

"Con el correr de los días nos hemos mantenido informados y preocupados de quienes se quedaron allá, creo que ayer llegó el último y ganar (el clásico) sería la mejor manera de abstraerse de lo que pasó, nos pondría contentos a ellos y a nosotros", añadió.

"No nos sentimos clasificados, sí lo merecemos por las cosas que pasaron", añadió en relacion a la cancelada serie con Independiente y a la espera por la decisión que tomará Conmebol.

Assadi repasó el clásico anterior (triunfo de la por 2-1), donde asumió una titularidad que no soltó más y aseguró que "ese fue mi primer partido de titular y de ahí en adelante me he sentido bien con goles, asistencias y aportando al equipo. No sé si es un cambio radical, pero sí se ha notado que ha habido un cambio, he hecho cosas diferentes y se ha notado dentro del campo".

Además se refirió al duelo anterior en el Monumental donde los azules pusieron fin a una histórica racha: "Pasó un año de que se rompió esa racha... Ahora estamos obligados no solo por el clásico, también por la tabla. Ahora no dependemos de nosotros por lo que es una obligación este partido y todos los que quedan", contó.