Assadi y el triunfo ante Independiente: Queda un partido de vuelta, hay que mantener la mente fría

Lucas Assadi, figura de Universidad de Chile en el triunfo ante Independiente en la ida de octavos de la Copa Sudamericana, valoró el resultado en el Estadio Nacional y anticipó la revancha con cautela, avisando que tendrán que jugar con "mente fría" en Argentina.

"Muy contento por el triunfo, si puedo aportar con gol o pase gol contento. Queda un partido de vuelta, tenemos que tener mente fría e intentar mantener el resultado y seguir aumentando allá", declaró en la transmisión oficial.

Además, remarcó que "dimos el primer paso, pero no tenemos que conformarnos. Tenemos que ir allá, mantener y seguir aumentando el resultado".

También habló tras el partido el capitán Marcelo Díaz, quien valoró la localía en el Nacional.

"Importante triunfo, nos hicimos fuerte de local. La próxima semana tendremos que ir a Argentina a jugar de la misma forma. Nosotros también somos fuertes de local, ellos son fuertes en su casa, pero lo jugaremos igual en esta segunda parte", comentó.

Finalmente, Charles Aránguiz, otro de los referentes azules, indicó que "sacamos una pequeña ventaja, tenemos que prepararlo bien, tenemos que jugar allá, será difícil igual que hoy, y enfrentarlo de la misma forma".

"Es un gran equipo, de los grandes de Argentina, tiene muy buenos jugadores, será difícil", sentenció.

La revancha entre la U e Independiente será en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT).