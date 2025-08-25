Azul Azul inició acciones legales en Argentina por los ataques a hinchas de la U

Luego de algunos días de análisis, Azul Azul inició acciones legales en Argentina por las agresiones que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile a manos de barristas de Independiente en su partido con infame desenlace por la Copa Sudamericana.

Este lunes Michael Clark, José Ramón Correa y el abogado José Arredondo presentaron las denuncias ante la Fiscalía Provincial de Buenos Aires, junto a la firma de juristas Castex Pauls, que además lideró las gestiones para la liberación de los fanáticos que estaban detenidos.

Universidad de Chile detalló que se realizó una reunión con el fiscal bonaerense Mariano Zitto para luego acudir al Hospital Fiorito para saber sobre la evolución de los dos hinchas que siguen internados.

Más allá de los castigos administrativos internos que anunció Independiente y la confirmación de que los agresores fueron identificados, en las filas azules consideraron que no existían denuncias locales en la Justicia.

"Después de realizado el trámite formal de la denuncia, la Justicia argentina deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables de las agresiones en contra de los hinchas chilenos heridos y maltratados, dentro y fuera del estadio de Independiente, y aplicar las sanciones que establece la ley", indicó el comunicado del club.

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, junto con el director José Ramón Correa y el abogado del Club, Jorge Arredondo, estuvieron esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N4) para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los hinchas de

Por ahora, desde Argentina señalaron que los agresores de los chilenos que seguían en el sector visitante fueron identificados y serán imputados por intento de homicidio, información que confirmó el Presidente Gabriel Boric.