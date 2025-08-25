Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.5°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Azul Azul inició acciones legales en Argentina por los ataques a hinchas de la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Este lunes la dirigencia acudió a la Fiscalía Provincial de Buenos Aires.

Azul Azul inició acciones legales en Argentina por los ataques a hinchas de la U
 U. de Chile / Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de algunos días de análisis, Azul Azul inició acciones legales en Argentina por las agresiones que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile a manos de barristas de Independiente en su partido con infame desenlace por la Copa Sudamericana.

Este lunes Michael Clark, José Ramón Correa y el abogado José Arredondo presentaron las denuncias ante la Fiscalía Provincial de Buenos Aires, junto a la firma de juristas Castex Pauls, que además lideró las gestiones para la liberación de los fanáticos que estaban detenidos.

Universidad de Chile detalló que se realizó una reunión con el fiscal bonaerense Mariano Zitto para luego acudir al Hospital Fiorito para saber sobre la evolución de los dos hinchas que siguen internados.

Más allá de los castigos administrativos internos que anunció Independiente y la confirmación de que los agresores fueron identificados, en las filas azules consideraron que no existían denuncias locales en la Justicia.

"Después de realizado el trámite formal de la denuncia, la Justicia argentina deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables de las agresiones en contra de los hinchas chilenos heridos y maltratados, dentro y fuera del estadio de Independiente, y aplicar las sanciones que establece la ley", indicó el comunicado del club.

Por ahora, desde Argentina señalaron que los agresores de los chilenos que seguían en el sector visitante fueron identificados y serán imputados por intento de homicidio, información que confirmó el Presidente Gabriel Boric.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada