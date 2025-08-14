Castellón y críticas a su nivel: "Siempre habrá gente que no le guste como juego"

El portero de Universidad de Chile Gabriel Castellón ha sido uno de los más criticados en medio de la campaña del elenco azul, pero el arquero se mostró tranquilo luego del triunfo ante Independiente desdramatizó los cuestionamientos que se leen sobre todo en redes sociales.

"Es parte del fútbol, siempre va a haber gente que le guste o no como juego. Yo entreno día a día para poder estar siempre a disposición y que mis compañeros sigan confiando en mí", dijo en el Estadio Nacional.

En cuanto al partido ante el cuadro de Avellaneda, el cancerbero expresó que "quedamos conformes porque logramos mantener el triunfo acá. Ganar siempre es bueno. Creo que hicimos el gol en el momento justo y después supimos sostenerlo cuando Independiente nos atacó. El equipo en general anduvo muy bien".

De cara a la revancha en Argentina, Castellón expresó que "hay que pensar en la revancha en estos momentos creo que no es conveniente. Nosotros pensamos ahora descansar porque ya el fin de semana tenemos que seguir peleando el torneo nacional. Cuando sea la semana de copa vamos a empezar a ver lo que tenemos que mejorar para ir a buscar la clasificación allá".

Por último, Castellón anticipó el duelo del domingo ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional: "Logrando los tres puntos, mantenemos la opción de poder seguir peleando el torneo. Ojalá que se puedan recuperar todos mis compañeros para que todo esté a disposición".