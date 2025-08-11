Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Con cambio táctico y sin Díaz: La oncena que trabajó Alvarez en la U para recibir a Independiente

Cooperativa.cl

El estratega argentino hizo cambios durante la práctica de este lunes.

Universidad de Chile se prepara para recibir a Independiente de Avellaneda en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y el técnico Gustavo Alvarez prepara una modificación táctica y en la oncena para enfrentar al cuadro argentino, en donde juegan los nacionales Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral. 

Según información de Cooperativa Deportes, Alvarez sacó al capitán Marcelo Díaz e incorporó al defensor Nicolás Ramírez, volviendo a la línea de tres defensores que buenos resultados le ha dado en el plano internacional. 

De este modo, en el arco estará Gabriel Castellón; en el fondo Matías Zaldivia y Franco Calderón serán acompañados por Ramírez; mientras que Fabián Hormazábal y Felipe Salomoni subirán para jugar como carrileros; en el medio, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Javier Altamirano manejarán los hilos; y Lucas Di Yorio con Lucas Assadi serán los encargados de la ofensiva.

El encuentro entre Universidad de Chile e Independiente está programado para el miércoles a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Nacional y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

