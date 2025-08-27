Daniel Schapira por dichos del presidente de Independiente: Son dignos de un delincuente

El segundo máximo accionista de Azul Azul, Daniel Schapira, respondió a los dichos del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien cargó contra la dirigencia de Universidad de Chile e insistió en que la hinchada de los "laicos" fue responsable de los incidentes en Avellaneda.

"Lo encuentro la bajeza más grande del mundo, lo que hace este caballero es buscar justificaciones para el incidente que es demasiado, son responsables prácticamente totalmente en el club Independiente, da vuelta la tortilla enlodándome a mí porque hice una declaración en el estadio y no tiene nada que ver con lo que pasó después", declaró en Cooperativa Deportes.

Añadió que "me parece una cosa desleal, digno de un delincuente".

Por otro lado se refirió a las imágenes dadas a conocer en medios argentinos acerca de una presunta reunión con barristas de la U: "Es completamente absurdo, no tengo absolutamente nada que ver con la barra, no conozco a nadie. Fui a almorzar dos veces, en la segunda oportunidad con dos amigos, la primera oportunidad estaba la barra de Peñarol y en la segunda tengo la impresión que al fondo había mesas en que estaba gente de Universidad de Chile y no los conozco".

"Es un resquicio casi burdo, ridículo, no me acerqué a ellos ni ellos a mí, no sé quiénes son", dijo.

Luego, sostuvo que "en una circunstancia como esta no tengo ninguna duda en que Michael, yo ni nadie estaría remando al revés, estamos todos absolutamente en comunión y de verdad a través de distintas instancias. Somos un directorio mancomunado".