El insólito error que cometió Conmebol con Matías Zaldivia

La Conmebol usó sus canales oficiales para publicar el equipo ideal tras la ida en los octavos de final por la Copa Sudamericana, pero cometió un visible error con un jugador de Universidad de Chile.

En la gráfica compartida por el organismo, el nombre del defensor chileno Matías Zaldivia apareció escrito como "Saldivia", cambio de letra que no pasó inadvertido para los hinchas.

La equivocación fue rápidamente comentada en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la falta de prolijidad del ente rector del fútbol sudamericano en su comunicación oficial.

Además, no fue el único error de Conmebol en las últimas horas, ya que también había confundido a la Universidad Católica de Ecuador con los Cruzados de Chile, tras el partido con Alianza Lima en la Copa Sudamericana.