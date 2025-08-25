Gabriel Castellón es seria duda para el Superclásico: Asoma Toselli como titular

Universidad de Chile tiene un nuevo problema de cara al Superclásico con Colo Colo del fin de semana, con la seria duda sobre su arquero titular, Gabriel Castellón, por complicaciones físicas.

Como informamos en Cooperativa Deportes, los exámenes médicos señalaron que el arquero sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante la historiada visita azul a Independiente.

El portero se lesionó en la recta final del primer tiempo en Avellaneda. Si bien pudo mantenerse en cancha, finalmente fue reemplazado por Cristopher Toselli durante el descanso; poco antes de la escalada de los violentos incidentes en las gradas.

Universidad de Chile dispuso un trabajo intensivo de recuperación y esperará hasta última hora a Castellón para ver si podrá decir presente en el duelo con los albos.

La situación del exSantiago Wanderers se sumó a la de Israel Poblete, pieza importante del mediocampo laico que también adolece de un desgarro desde hace prácticamente una semana y está bajo tratamiento, aunque con menos posibilidades de apurar su mejoría para poder jugar.

El choque entre azules y "caciques" se jugará en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas, en el marco de la fecha 22 de la Liga de Primera.