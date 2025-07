Gustavo Alvarez: La derrota me duele, independiente de que hayamos clasificado

Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, lamentó la caída ante Guaraní por Copa Sudamericana, poniéndo énfasis en el resultado adverso de 2-1 más allá de que aquello no impidió al equipo instalarse en octavos de final.

"Jugamos un mal partido en todos los aspectos. En el segundo tiempo fuimos muy superados por el rival y nos ganó con mucha justicia. Estuvimos muy por debajo de lo que esperábamos... de lo que (yo) esperaba", dijo en conferencia de prensa.

"Nosotros la clasificación en los números la obtenemos en Santiago, porque ganamos uno y perdimos uno. La verdad que no me quedo con eso", señaló en el balance.

"Me hubiera gustado que el equipo hoy vuelva a ganar, a eso habíamos venido, y con una mejor producción, con mejores, con mejor funcionamiento, con mejor rendimiento. A mí la derrota me duele y me preocupa lo mismo, independientemente que hayamos clasificado", apuntó.

"Si nos quedamos solamente con la clasificación, le estamos errando. No jugamos bien hoy, para nada", reafirmó.

El técnico además explicó la salida de Charles Aránguiz en el primer tiempo: "Si nosotros no hubiéramos jugado hoy, hubiéramos hecho 30 minutos de fútbol, y era lo que teníamos pensado con Charles. Entonces, al minuto 30 lo sacamos y sirvió como carga planificada semanal".

El fallido regreso de Vargas

Gustavo Alvarez también recibió constantes preguntas sobre la llegada de Eduardo Vargas a Audax Italiano, luego de infructuosas negociaciones de la U para traerlo de vuelta, incluyendo el interés del cuerpo técnico.

"Ustedes me conocen hace casi tres años y saben que intento ser muy coherente con mis palabras y mis hechos. Yo digo que en un club como el que estamos, todo mercado de fichajes es oportunidad para crecer y hay que aprovecharlo. Constantemente. Nuestra obligación es ganar todo; entonces, el crecimiento tiene que ser permanente", expresó.

El DT evitó profundizar en el tema, reafirmó su respuesta y expuso que "la explicación al hincha se la puedo dar desde mi lugar. Después mi sentimiento lo dejo de lado, lo digo con absoluta frialdad porque me preguntaron cómo me sentía".

Sobre la ilusión que abrió la dirigencia azul por Vargas, Alvarez declaró "Yo no voy a cuestionar las políticas comunicacionales del club".

Ante la repetición de las consultas sobre Vargas, expuso: "Cada vez que yo tengo que hablar, hablo. En la victoria, en la derrota, ganando un título o perdiéndolo. Y con el mismo tono. ¿Sí? Siempre contestando con la verdad y siendo transparente. Honesto. Más que eso no le puedo decir", apuntó.