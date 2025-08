Gustavo Alvarez: La U no puede pasar otro año más sin salir campeón

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, hizo la previa del duelo que los azules afrontarán el próximo lunes 3 ante Cobresal, y también tuvo palabras para el eventual favoritismo del equipo en la Liga de Primera, asegurando que el elenco universitario no puede pasar otro año más sin festejar el título.

"No consideramos que seamos favoritos, porque eso sería subestimar a los rivales y perder la humildad. Sí me parece que somos un equipo con posibilidades de pelear por el título desde lo futbolístico y con la obligación de ser campeones por los años en que no se consigue, y me parece que no se puede esperar un año más, tiene que ser este", dijo Alvarez en conferencia de prensa.

Respecto a los rivales que luchan en la parte alta del torneo nacional, el DT argentino expresó que "todos se merecen el mismo respeto. Si están arriba es por algo. Nosotros debemos enfocarnos en crecer, en superarnos día a día. Creo que nuestra campaña supera lo hecho a esta misma altura del año pasado y mientras nuestro rendimiento sea en crecimiento, aumentan nuestras opciones".

De cara al duelo ante el elenco minero, Alvarez expresó que "el partido lo analizamos lejos de la rachas que tenemos como local y en específico contra Cobresal. Sabemos que es un rival difícil, que sabe a lo que juega, que tiene hace ocho años el mismo entrenador y detrás de eso hay un convencimiento. Acá hay también un convencimiento, estamos preparando el partido y creo que tenemos muchas posibilidades de ganar el lunes".

Alvarez se refirió a la fallida salida de Matías Sepúlveda y dijo que "si hay opción de transferencia, mi postura es desearle lo mejor y que sea en beneficio de crecimiento. No se dio, y ahora debe tener una sana rebeldía para aprovechar este semestre porque él está en un club grande, con vitrina internacional, con opción de selección entonces tiene para estar motivado y de buen ánimo".

Respecto a la incorporación del uruguayo Sebastián Rodríguez, Alvarez comentó que "viene entrenando con normalidad, de hecho estaba preparado para jugar en Uruguay, así es que viene con ritmo de entrenamiento y en el primer semestre ha competido con frecuencia".

"Puede jugar en el mediocampo en cualquiera de las cuatro posiciones. Y por eso lo elegimos porque se puede adaptar a cualquiera de las tres o cuatro posiciones que usamos en esa zona", añadió Alvarez, quien adelantó que están buscando un tercer refuerzo, aunque no dio detalles respecto a para qué función.

Por último, el extécnico de Huachipato evitó referirse a la salida de Gonzalo Montes: "Son momentos de los jugadores y para eso debiera hacer el análisis de los 17 jugadores que llegaron bajo mi conducción con mi OK. Me parece que en ese caso tendría hablar de Sepúlveda, Guerrero, Hormazábal que terminaron en la selección chilena y me parece injusto de hablar de uno y no del resto".