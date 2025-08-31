Gustavo Alvarez y la lucha por el título: Sé que estamos lejos, pero no nos vamos a resignar

Luego de la dolorosa derrota de Universidad de Chile en el Superclásico 198 ante Colo Colo, Gustavo Álvarez habló en su rol como director técnico y se refirió con autocrítica a su lucha por el título en la Liga, sabiendo que hay 15 puntos de distancia con Coquimbo Unido.

"Para los partidos que quedan tenemos que aspirar a sacar el 100 por ciento de los puntos. Sé que estamos lejos, pero nosotros no nos vamos a resignar nunca. Nos sobra motivación por la camiseta que representamos", comenzó mencionando.

Seguido a ello, Alvarez puntualizó: "En el torneo nacional estamos complicados. Pero matemáticamente, mientras que tenemos posibilidades, no nos vamos a resignar nunca. Tendrá que ser una remontada épica, pero lo vamos a intentar".

Consultado por lo que saca en limpio de este año, el estratega aclaró: "A nivel internacional fue sobresaliente lo del equipo. Jugamos contra cinco equipos, le ganamos a los cinco y superándolo deportivamente".

"Me parece que este club no puede estar nueve años sin salir campeón. Algo pasa. Si se repiten patrones hay que analizar por qué. Yo llevo dos años en el club y me hago cargo de estos dos años. Pero hay siete anteriores con los mismos resultados", añadió.

Finalmente, Alvarez puntualizó: "Para obtener resultados distintos hay que hacer cosas y tomar decisiones diferentes. En Copa Chile estuvimos al debe, pero porque quedamos eliminados o tenemos 15 puntos no se tira toda la basura".

"Hasta aquí tuvimos un muy buen desempeño internacional por encima de las expectativas, inclusive de puertas afuera del club. De puertas adentro no, porque sé lo que podemos hacer", cerró.