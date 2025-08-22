Hincha de la U que cayó desde la tribuna del estadio de Independiente: Nos hicieron saltar

Uno de los hincha de Universidad de Chile que cayeron desde la tribuna visitante del Estadio Libertadores de América relató el momento exacto del incidente y afirmó que "nos hicieron saltar".

"Me empujaron. Tengo videos que muestran cómo nos empujaban. Somos tres personas las que nos soltamos de ahí, no es que saltáramos, sino que nos pegaron y nos obligaron a caer", explicó en conversación con MegaDeportes.

Comentó lo que le dijeron los médicos sobre su incidente: "Todos me han dicho lo mismo, que es un milagro que esté caminando. A mis compañeros lo mismo".

Además, describió los momentos previos y posteriores a su caída: "Venían con cuchillos y fierros. No teníamos opción, no había por dónde escapar".

"Cuando caigo, perdí la conciencia, escuché el pitido en los oídos, la vista nublada, negra y también estaba adolorido, y empecé a levantarme, a recuperarme y ayudé a mi amigo que estaba al lado mío, que también se había tirado"

"Tras la caída, en lugar de sacarnos de ahí, la policía nos dejó expuestos. Nos encontramos con más hinchas de Independiente, quienes nos golpearon con fierros, nos quitaron la ropa, las zapatillas, las poleras, todo. Luego, la policía nos detuvo y nos subió a un retén que era para 10 personas, pero éramos 50. Fue un hacinamiento, no podía ni respirar", denunció.

Por último comentó el trato que tuvo la policia con los hinchas azules: "Nos trataron como completos animales. No nos dejaban comer, la primera noche no nos dejaron comer, tomar agua, nada".