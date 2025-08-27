Hincha de la U que cayó desde la tribuna en Avellaneda recibió el alta y podrá volver a Chile

Gonzalo Alfaro, el hincha de Universidad de Chile que cayó desde una tribuna en medio de los incidentes en estadio de Independiente en Avellaneda, recibió el alta médica y podrá regresar al país.

"Estamos en el Hospital Fiorito mi hijo Brayan y yo, llenos de felicidad, porque nos han dado la muy buena noticia de que le han dado el alta a Gonzalo", indicó Marcial Alfaro, padre del barrista, segun consignó el medio El Observador.

"Los facultativos del Hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile, se están gestionando los pasajes para nuestro regreso, el que informaremos cuando tengamos fecha ya confirmada", añadió el papá del hincha.

De acuerdo a información de su familia, Gonzalo Alfaro quedó con una cavidad en su cráneo debido a la lesión que sufrió esa noche en Argentina, y tendrá que ser operado nuevamente en tres meses más.