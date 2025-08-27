Hincha de la U que cayó desde la tribuna en Avellaneda recibió el alta y podrá volver a Chile
La familia del barrista está gestionando el retorno desde Argentina.
Gonzalo Alfaro, el hincha de Universidad de Chile que cayó desde una tribuna en medio de los incidentes en estadio de Independiente en Avellaneda, recibió el alta médica y podrá regresar al país.
"Estamos en el Hospital Fiorito mi hijo Brayan y yo, llenos de felicidad, porque nos han dado la muy buena noticia de que le han dado el alta a Gonzalo", indicó Marcial Alfaro, padre del barrista, segun consignó el medio El Observador.
"Los facultativos del Hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile, se están gestionando los pasajes para nuestro regreso, el que informaremos cuando tengamos fecha ya confirmada", añadió el papá del hincha.
De acuerdo a información de su familia, Gonzalo Alfaro quedó con una cavidad en su cráneo debido a la lesión que sufrió esa noche en Argentina, y tendrá que ser operado nuevamente en tres meses más.