Hinchas de la U llegaron a Buenos Aires pese a castigo y advertencias

Más allá de las advertencias de las autoridades locales y el castigo de Conmebol para ingresar al estadio, hinchas de Universidad de Chile de todas maneras se trasladaron a Buenos Aires para la revancha con Lanús en semifinales de Copa Sudamericana.

Desde el pasado miércoles, tal como señalamos en Cooperativa Deportes y se pudo ver en un video en redes sociales, un par de fanáticos azules ya se veían en el "Aeroparque Jorge Newbery" de la capital trasandina; al otro lado de la ciudad respecto al Aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó la U.

El canal DSports indicó que hay más seguidores de Universidad de Chile en Buenos Aires, por lo que se dispuso un operativo de seguridad para mantenerlos a resguardo y, especialmente, lejos del Estadio Ciudad de Lanús.

La referida señal televisiva aseguró que la intención es que los chilenos se reúnan en los sectores vecinos de Recoleta y Puerto Madero; a alrededor de 12 kilómetros de Lanús y unos seis de Avellaneda.

Además, estará permitido que los fanáticos nacionales puedan recibir al plantel de la U en su regreso al hotel de concentración en Ezeiza tras el partido, que se jugará a partir de las 19:30 horas y podrás seguir en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.

