Israel Poblete quedó descartado para revancha de la U ante Independiente

El volante de Universidad de Chile Israel Poblete no viajó junto al plantel para la revancha ante Independiente por la Copa Sudamericana. Todo indica que sufrió un desgarro.

Este lunes, el primer equipo de la U llegó al aeropuerto para viajar a Buenos Aires y concentrarse para el duelo ante el "Rojo". Sin embargo, Poblete no fue visto entre los jugadores.

El exjugador de Huachipato tuvo que ser reemplazado en el partido contra Audax Italiano tras sentir molestias físicas en la parte posterior del muslo derecho.

A la espera de los resultados de los estudios médicos, se presume que se trata de un desgarro que le impide jugar el duelo con los argentinos.

El partido está agendado para el miércoles a las 20:30 horas y la U tiene ventaja tras la victoria 1-0 de la ida.