José Ramón Correa: No puedo estar más de acuerdo con el concepto de detención ilegítima

José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, conversó con El Diario de Cooperativa tras ordenarse la liberación de 104 hinchas de Universidad de Chile que se encontraban retenidos luego de la trágica noche de violencia en el duelo con Independiente en Argentina.

"Estamos tremendamente conformes. Fue un trabajo que partió en los mismos minutos en que ocurrieron los incidentes, los lamentables incidentes delictuales", indicó a nuestro enviado Francisco Caneo en Buenos Aires.

Correa relató que desde el club se "tomó la decisión de comenzar los trabajos de custodiar a todas las personas que estaban en el estadio, a los jugadores, que no lo pasaron bien, y de obtener la pronta liberación. De eso ya han pasado largas horas y, para ser honestos, acá hay que agradecer a muchas personas que han intervenido en esto; a Su Excelencia el señor Presidente de la República, al ministro del Interior y a muchas autoridades.

El dirigente anunció que "de la información que tenemos, es el cien por ciento (de hinchas liberados) lo que han ordenado los tribunales de justicia, a solicitud del fiscal del Ministerio Público".

"No puedo estar más de acuerdo con el concepto de detención ilegítima, y creo que las condiciones en las que estaban detenidos eran condiciones que en regímenes democráticos no son tolerables. El nivel de hacinamiento que ellos tenían, las condiciones en las que estaban, el que no les dieran alimento", expresó.

"Había personas heridas a las que no se les prestó atención médica, haciendo la salvedad de que los servicios de urgencia y los doctores atendieron en la medida de lo posible lo más que pudieron, nosotros nos entrevistamos con ellos", agregó.

Junto con señalar que "la postura era que teníamos que llevar sanos a nuestros hinchas de vuelta a Chile", Correa también resaltó que "desde el primer momento también tomamos la decisión de contratar abogados penalistas acá en Argentina" para realizar las gestiones legales.

"Eso no quita que estamos tremendamente disconformes con la manera en que se actuó. Independiente no tomó las medidas de seguridad mínimas exigibles en cualquier espectáculo deportivo, mínimas. No estamos pidiendo medidas adicionales", disparó.

"Cuando las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Acá las hicieron mal, pero eso será ya materia de lo que vamos a ver a partir de los próximos días", agregó respecto al proceso que se llevará a cabo ante Conmebol sobre la resolución deportiva del compromiso, que fue cancelado y no se reanudará.