"La Policía vendió carne humana": Los de Abajo se manifestaron tras los incidentes en Avellaneda

La barra "Los de Abajo" calificó de "vergüenza policial" los gravísimos incidentes en la visita de Universidad de Chile a Independiente por la Copa Sudamericana, que terminó en linchamientos a fanáticos nacionales luego de intercambios entre parcialidades que escalaron en violencia.

"Horrible situación la que estamos viviendo como barra, hoy la Policía vendió carne humana ante los cobardes de Independiente. Lamentable situación la que está ocurriendo en estos momentos", esgrimió la colectividad de fanáticos azules en sus redes sociales.

En el escrito, el grupo pidió "a todos los azules que no se vayan en contra de su barra, la barra que vino acá a Argentina a dar la vida por nuestros colores".

Finalmente, LDA señalaron que entregarán información sobre el estado de sus integrantes a medida que obtengan más antecedentes desde Argentina.