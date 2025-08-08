Manuel Mayo dio luces sobre el futuro de Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, habló en extenso con lo medios de comuniación y se refirió a las renovaciones de contratos, apuntando a lo que ocurrirá con Charles Aránguiz en el futuro.

"Para potenciar un plantel puede haber fichajes, renovaciones, distintas cosas para que no se despotencie en esta parte del año. Hicimos un esfuerzo en eso", señaló en conferencia de prensa.

"Reforzamos en las dos posiciones que definimos en un principio, con los jugadores que queríamos. Se quedaron los que esperábamos que se quedaran", agregó.

En el caso de Aránguiz, Mayo mencionó que "tiene su contrato", aunque para ver más a futuro "lógicamente tenemos que hablar y ver qué quiere hacer él, pero no voy a descubrir lo que significa para el club".

"Tiene renovación por minutos que está pronta a cumplirse, no habría problema con eso", contó.

"Habría que hablar con él, pero contractualmente se habló de 2026 desde un principio cuando se firmó. Ya hay algo primeramente pactado", aclaró el gerente.

Por otro lado, abordó el caso de dos juveniles: "Hay veces que cosas no se saben, porque son contractuales y no está bien ventilarlas, pero Flavio Moya está renovado por varios años más; Ignacio Vásquez tampoco termina a final de año, y ese es parte del esfuerzo de ir renovando al plantel. Son importantes para nosotros".

También indicó que "con Fabián (Hormazábal) tenemos un acuerdo de palabra muy avanzado y espero que prontamente lleguemos a un acuerdo. Con Israel Poblete ya tenemos también todo prácticamente abordado para su renovación".