Papá de hincha de la U hospitalizado en Argentina contó de evidente mejoría

Gonzalo Alfaro, hincha de Universidad de Chile que se encuentra hospitalizado en Fiorito, Argentina, luego de su caída en el Estadio Libertadores de América el pasado miércoles evidenció una mejora.

Así lo expresó su padre, Marcial, en un mensaje enviado y publicado por las redes sociales de la barra Los de Abajo.

"Estuve hoy a las 19:00 en el Hospital Fiorito donde permanece internado mi hijo para su visita. Cuando llegamos la doctora me dijo que me tenía una sorpresa., mi hijo estaba sin sedación pero entubado con su carita hinchada y me veía por un solo ojo cuando al verme me dijo 'papá te quiero mucho y a mi hermano también'", publicó.

"La visita era de media hora pero solo estuvimos un par de minutos ya que mucha la emoción de ambos se iba a poner a llorar y no era conveniente por lo cual di gracias a los facultativos y nos retiramos felices yo y mi hijo por lo que habíamos visto", añadió.

Mira acá la publicación de la barra