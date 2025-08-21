Preocupación en la U: Familiar de Nicolás Guerra está desaparecido tras incidentes en Avellaneda

Nicolás Guerra, delantero de Universidad de Chile, informó a través de sus redes sociales que un familiar se encuentra desaparecido tras los incidentes ocurridos este miércoles durante el partido con Independiente en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda.

En sus redes sociales, Guerra publicó la foto de un hincha de la U con el mensaje "si alguien lo ha visto, me avisan porfa".

De acuerdo al portal En Cancha, la persona de la imagen se trata de familiar del delantero.

Tras los incidentes, el reporte inicial de las autoridades indica que hay más de 300 detenidos en Argentina, dos heridos de gravedad y 11 con heridas leves.