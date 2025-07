¿Quiénes son? ANFP destacó la llave de la U e Independiente al estilo anime

Universidad de Chile está a dos semanas de iniciar su serie ante Independiente de Avellaneda en Copa Sudamericana y desde la ANFP ya palpitan el cruce con una llamativa publicación.

La cuenta oficial Campeonato Chileno compartió una fotografía al estilo anime representando a azules y rojos, con referencia directa a la obra "Blue Lock", que tiene temática de fútbol y fue creada como manga por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura.

La fotografía en redes sociales contó con una estética similar a la mencionada producción, además de una de las canciones de su banda sonora y una de sus frases.

Pese a que la imagen no hizo referencia directa a algún jugador en específico, limitándose a plasmar las camisetas de ambos equipos, los hinchas no tardaron en vincular el posteo con Javier Altamirano, cuyo gusto por la animación japonesa ha quedado plasmada en las celebraciones de sus goles, con guiños a Naruto, Dragon Ball y One Piece.