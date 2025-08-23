Recoleta entregó su apoyo a hinchas de la U por lo ocurrido en el estadio de Independiente

Durante este sábado, Deportes Recoleta, en el enfrentamiento contra Santiago Wanderers en el Estadio Leonel Sánchez, expresó su apoyo a Universidad de Chile y a sus hinchas por los incidentes ocurridos en el estadio de Independiente.

En el duelo válido por la fecha 22 de la Liga de Ascenso, los hinchas "textileros" desplegaron un lienzo con la inscripción "Fuerza Universidad de Chile", en alusión a los episodios de violencia registrados el pasado miércoles.

Además, en el lienzo se pudieron observar escudos de otros equipos, como Colo Colo, Unión Española y Universidad Católica.