Ricardo Bochini y Daniel Bertoni elogiaron a Lucas Assadi: "Es bueno, es distinto"

Ricardo Bochini y Daniel Bertoni, leyendas de Independiente y campeones del mundo con Argentina, elogiaron a Lucas Assadi por su nivel en el triunfo de Universidad de Chile ante el "Rojo" en la ida de octavos de la Copa Sudamericana, asegurando que el joven crack azul es "distinto".

"¿Qué edad tiene este chico? ¿Y cuántos partidos lleva en Primera? Se ve que es buen jugador, pateó bien en el gol, se nota que tiene buena técnica, pero después no hizo tanta diferencia, porque el equipo chileno bajó", comentó Bochini, campeón del mundo en México 1986, en diálogo con El Mercurio.

Bertoni, quien fue campeón en el Mundial que en casa en 1978, señaló al citado medio que "me encantó ese chico, el 10 de la U. Tiene categoría, no lo había visto, pero es bueno, es distinto porque driblea".

El próximo partido de la U será este domingo ante Audax Italiano en el Nacional, a las 12:30 horas (16:30 GMT) por la Liga de Primera; y la revancha con Independiente será el miércoles a las 20:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina.