Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] El guiño a la U de Igor Lichnovsky durante su intenso entrenamiento

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor nacional está en la puerta de salida de Club América.

En medio de los rumores que lo proyectan saliendo desde Club América, el defensor chileno Igor Lichnovsky realizó un guiño con un posible retorno a Universidad de Chile tras lucir la camiseta "azul" en medio de un intenso entrenamiento.

