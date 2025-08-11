Intratables: Las Diablas y Diablos Junior debutaron con contundentes goleadas en Asunción 2025

Las Diablas y Diablos Junior que representan al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 debutaron con contundentes goleadas en sus respectivos torneos de hockey césped sub 21.

El equipo femenino, conducido técnicamente por Alejandro Gómez, no tuvo piedad con Guyana y lo venció por un contundente 12-1. La gran figura de este encuentro fue Josefina Gutiérrez, también seleccionada adulta, quien anotó en cuatro ocasiones frente al combinado del norte de Sudamérica.

El resto de las anotaciones fueron obra de Sofía Messen, Catalina Rojas, Javiera Sáenz, Laura Salamanca, Isidora Caravia, Camila González, Josefa Lüders y Florencia Barrios.

Luego de esta impecable exhibición en la capital de Paraguay, las Diablas Junior volverán a la acción este miércoles, a las 10:30 horas de Chile, en el duelo contra Estados Unidos. El viernes, en tanto, cerrarán la fase de grupos enfrentando a México.

Los Diablos Junior también golearon en Asunción

En otra maciza presentación, los Diablos Junior igualmente partieron ganando en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. En su estreno frente a Trinidad y Tobago, el elenco que dirige el coach Matías Amoroso derrotó a los centroamericanos por 4-1.

Las anotaciones las inscribieron Tomás Hasson (en dos ocasiones), Gaspar Fosalba y Javier Vargas.

Chile masculino vuelve a jugar este martes, a las 10:30 horas, frente a Canadá en un duelo importante pensando en la clasificación a las semifinales y una posible nueva medalla para la delegación del Team Chile en la mayor cita continental del deporte juvenil.