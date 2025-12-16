Paralímpicos: Wollermann, Abarza, Pérez, Serrano y Cayulef, entre los candidatos al Cóndor de Oro

El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (CPD) reveló este martes los nombres de los deportistas que corren con ventaja para adjudicarse el Cóndor de Oro al mejor deportista paralímpico de la temporada 2025.

Entre los principales candidatos destacan la campeona paralímpica de canotaje Katherinne Wollermann, el multimedallista en natación Alberto Abarza y la destacada tenimesista Florencia Pérez.

A ellos se suman en la nómina de favoritos la levantadora de pesas Marion Serrano y el tenista en silla de ruedas Francisco Cayulef, quienes completaron una brillante campaña internacional este año.

La lista también considera a otros grandes exponentes del Team ParaChile que fueron elegidos como los mejores en sus respectivas disciplinas, como Camila Campos (para powerlifting), Jaime Aránguiz (para bádminton) y Mariana Zúñiga (para tiro con arco).

El ganador o ganadora del Mejor de los Mejores en la categoría paralímpica será anunciado en la tradicional ceremonia de fin de año del CPD, donde también se entregará el galardón en la categoría convencional, a realizarse el próximo 29 de diciembre.

Estos son los ganadores por disciplina