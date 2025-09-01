Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias
La agenda para la última doble fecha de las Clasificatorias 2026
Revisa la programación de La Roja y el resto de partidos.
Las Clasificatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 bajan el telón con sus últimos dos partidos, con la mayoría de sus cupos directos definidos y una lucha abierta por el repechaje.
Cada una de las fechas se jugarán el mismo día; el jueves 4 y martes 9 de septiembre, respecticamente. La Roja, sin opciones matemáticas, cerrará el proceso como visitante frente a Brasil, para luego despedirse en casa contra Uruguay.
Revisa la programación:
