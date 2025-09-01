La agenda para la última doble fecha de las Clasificatorias 2026

Las Clasificatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 bajan el telón con sus últimos dos partidos, con la mayoría de sus cupos directos definidos y una lucha abierta por el repechaje.

Cada una de las fechas se jugarán el mismo día; el jueves 4 y martes 9 de septiembre, respecticamente. La Roja, sin opciones matemáticas, cerrará el proceso como visitante frente a Brasil, para luego despedirse en casa contra Uruguay.

Revisa la programación:

Fecha 17, Jueves 4 de septiembre

Uruguay vs. Perú, 19:30 horas. Estadio Centenario

19:30 horas. Estadio Centenario Colombia vs. Bolivia , 19:30 horas. Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez"

, 19:30 horas. Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" Paraguay vs. Ecuador, 19:30 horas. Estadio Defensores del Chaco

19:30 horas. Estadio Defensores del Chaco Argentina vs. Venezuela, 19:30 horas. Estadio Monumental de Buenos Aires

19:30 horas. Estadio Monumental de Buenos Aires Brasil vs. CHILE, 20:30 horas. Estadio Maracaná

Fecha 18, Martes 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina, 20:00 horas. Estadio Banco Pichincha

20:00 horas. Estadio Banco Pichincha Perú vs. Paraguay, 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima

20:30 horas. Estadio Nacional de Lima Venezuela vs. Colombia, 20:30 horas. Estadio Monumental de Maturín

20:30 horas. Estadio Monumental de Maturín Bolivia vs. Brasil, 20:30 horas. Estadio Municipal de El Alto

20:30 horas. Estadio Municipal de El Alto CHILE vs. Uruguay, 20:30 horas. Estadio Nacional "Julio Martínez"