Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

La agenda para la última doble fecha de las Clasificatorias 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa la programación de La Roja y el resto de partidos.

Las Clasificatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 bajan el telón con sus últimos dos partidos, con la mayoría de sus cupos directos definidos y una lucha abierta por el repechaje.

Cada una de las fechas se jugarán el mismo día; el jueves 4 y martes 9 de septiembre, respecticamente. La Roja, sin opciones matemáticas, cerrará el proceso como visitante frente a Brasil, para luego despedirse en casa contra Uruguay.

Revisa la programación:

Fecha 17, Jueves 4 de septiembre

  • Uruguay vs. Perú, 19:30 horas. Estadio Centenario
  • Colombia vs. Bolivia, 19:30 horas. Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez"
  • Paraguay vs. Ecuador, 19:30 horas. Estadio Defensores del Chaco
  • Argentina vs. Venezuela, 19:30 horas. Estadio Monumental de Buenos Aires
  • Brasil vs. CHILE, 20:30 horas. Estadio Maracaná

Fecha 18, Martes 9 de septiembre

  • Ecuador vs. Argentina, 20:00 horas. Estadio Banco Pichincha
  • Perú vs. Paraguay, 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima
  • Venezuela vs. Colombia, 20:30 horas. Estadio Monumental de Maturín
  • Bolivia vs. Brasil, 20:30 horas. Estadio Municipal de El Alto
  • CHILE vs. Uruguay, 20:30 horas. Estadio Nacional "Julio Martínez"
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de CONMEBOL (@conmebol)

