Túnez sello su séptima clasificación a una Copa del Mundo
Las "Aguilas del Cártago" ganaron con solidez su grupo en las Clasificatorias.
Las "Aguilas del Cártago" ganaron con solidez su grupo en las Clasificatorias.
Túnez se transformó en la 18ª selección clasificada al Mundial de Norteamérica 2026 luego de vencer por 1-0 a Guinea Ecuatorial en una nueva jornada de las Clasificatorias Africanas.
Mohamed Ali Ben Romdhane marcó en el minuto 94 para decidir un partido muy reñido y dar a las Águilas de Cartago su séptima participación en una fase final de la Copa del Mundo.
El conjunto tunecino, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en un grupo H en el que también están Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único 'tropiezo' un empate ante Namibia (0-0).
Túnez se une a una lista en la que ya figuraban 17 selecciones: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas, junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos.