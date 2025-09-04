Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago10.5°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

[VIDEO] Estevao castigó a La Roja con el 1-0 de Brasil en Maracaná

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Verdeamarela superó la poblada defensa nacional.

[VIDEO] Estevao castigó a La Roja con el 1-0 de Brasil en Maracaná
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección brasileña logró concretar sus avances ante La Roja en el primer tiempo con la aparición de Estevao, que abrió la cuenta en el Maracaná por la penúltima fecha de las Clasificatorias.

El delantero estuvo atento para cazar el rebote que dejó la atajada de Lawrence Vigouroux y así mandar el balón a las redes.

- Revisa la jugada:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada