[VIDEO] Estevao castigó a La Roja con el 1-0 de Brasil en Maracaná

La selección brasileña logró concretar sus avances ante La Roja en el primer tiempo con la aparición de Estevao, que abrió la cuenta en el Maracaná por la penúltima fecha de las Clasificatorias.

El delantero estuvo atento para cazar el rebote que dejó la atajada de Lawrence Vigouroux y así mandar el balón a las redes.

- Revisa la jugada: