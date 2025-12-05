¿Cuál es el partido inaugural del Mundial 2026 y cuándo se juega?

Durante este viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se conoció el encuentro inaugural que tendrá esta edición de la cita planetaria, que será entre México y Sudáfrica.

No es la primera vez que ambas selecciones se cruzan en un primer partido de una cita planetaria, ya que se midieron en el año 2010 en Johannesburgo y el encuentro terminó con un empate 1-1.

El partido entre México y Sudáfrica está programado para el día jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, la hora del encuentro aún no está confirmada.

