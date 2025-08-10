Asunción 2025: Team Chile cerró primera jornada en el segundo lugar del medallero

Este domingo, el Team Chile tuvo un debut dorado en los Juegos Panamericanos Junior 2025, cosechando cinco medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, resultados que le permitieron instalarse en el segundo lugar del medallero general.

La jornada arrancó temprano en las aguas de Asunción con Pedro Labatut y Rodrigo Paz, quienes vencieron en Dos Remos sin Timonel masculino con un tiempo de seis minutos, 42 segundos y 63 centésimas.

Acto seguido, las sendas conquistas del cuarteto conformado por Camila Cofré, Emilia Liewald, Emilia Rosas y Emily Serandou sumaron el segundo oro en el Cuatro Sin Timonel femenino. A ello, se le sumó el triunfo en el Ocho masculino, con un tiempo de cinco minutos, 42 segundos y 26 centésimas.

El tiro, también continuó su cosecha cuando Diego Parra se llevó la victoria con la pistola de aire a 10 metros, mientras que Raimundo Roche dominó el skeet con 55 aciertos, superando por cuatro al estadounidense Aidin Burns.

Las tres platas de la jornada fueron obra de Felipa Rosas en el single femenino y con el dúo de Martín Arcos junto a Benito Rosas en el doble par masculino y Eduardo Cisternas en los 400 metros libres de natación.

El bronce también tuvo acento chileno con Rodrigo Moyano, quien fue tercero en skeet con 41 aciertos y un José Aguilera que repitió en el podio al quedarse con la pistola de aire a 10 metros, con 213 puntos.

Resumen de medallas: