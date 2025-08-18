Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Catalina Lorca y los Diablos Junior entregaron nuevos bronces al Team Chile en Asunción 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El patinaje y hockey césped dieron alegrías a la delegación nacional en los Panamericanos Junior.

El Team Chile sigue brillando en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y este lunes, gracias a la patinadora Catalina Lorca y el equipo masculino de hockey césped, se sumaron dos nuevas preseas de bronce.

El primer festejo del día llegó de la mano de Lorca, quien apenas aterrizada desde su participación en los World Games de Chengdú volvió a subir al podio con el tercer lugaren los 1.000 metros.

Más tarde, los "Diablos Junior" cerraron con broche de bronce su campaña en la capital paraguaya. El equipo masculino de hockey césped venció 4-2 a Estados Unidos con anotaciones de Felipe Duisberg, Tomás Hasson, Javier Vargas y Vicente Wilhelmy.

La jornada también dejó a Max Moraga en plena pelea por medalla en el decatlón, donde marcha segundo a falta de las últimas pruebas. Además, este martes continuará la acción del patinaje de velocidad y las "Diablas Junior" buscarán sumarse a la fiesta cuando definan el bronce frente a Uruguay.

De momento, el Team Chile acumula 14 medallas  de oro, 9 de plata y 13 de bronce; lo que lo ubica sexto en el medallero de Asunción 2025.

