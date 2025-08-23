Síguenos:
Deportes | Polideportivo | Team Chile

Chile cerró su participación en los Panamericanos Junior con medalla en natación artística

Publicado:
Cooperativa.cl

La delegación nacional cerró con 65 preseas en Asunción.

Chile cerró su participación en los Panamericanos Junior con medalla en natación artística
 Óscar Muñoz Badilla / Team Chile
El Team Chile cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con una medalla de bronce, lograda por el equipo mixto de natación artística.

El equipo, conformado por Dominga Césped, Dominga Cerda, Bárbara Coppelli, Macarena Vial, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Chloé Plaut, Eva Rubio y Nicolás Campos, obtuvo un total 159.7715 en la rutina acrobática, última prueba que se disputó este sábado.

Los nacionales solo quedaron por detrás de Estados Unidos (161.5001) y México, ganador del oro con un puntaje de 194.9850.

Por otra parte, la última representante chilena en competir fue Victoria Cárcamo, quien participó en levantamiento de pesas y finalizó en la sexta posición con una sumatoria de 187 puntos.

Agregando las cinco preseas que obtuvo el canotaje a primera hora, la delegación chilena sumó un total de 65 medallas en esta edición, superando el registro de 59 preseas alcanzado en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021.

El Team Chile obtuvo 18 oros, 19 platas y 28 bronces, adjudicándose el octavo puesto del medallero y solo resta despedirse de Asunción con la ceremonia de clausura, que tendrá a Sebastián Alveal y Franchesca Muñoz como abanderados.

