El canotaje impulsa al Team Chile en el cierre de Asunción

El éxito del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción está en el agua. A dos días que termine el evento, los números son altamente positivos: hoy la delegación nacional alcanzó 18 oros tras los éxitos de los kayakistas Sebastián Alveal y Maira Toro (ambos en los 500 metros), quienes han dominado la bahía de Asunción.

Con los triunfos de los palistas, 12 oros (66 por ciento) de los 18 que tiene Chile han sido logrados en disciplinas acuáticas. El remo aportó ocho, el esquí náutico uno y el canotaje lleva tres, pero aspira a entregar más metales.

"Mi objetivo es tratar de sumar la máxima cantidad de oros para Chile", deslizó Alveal, doble medallista de oro que este viernes competirá en el K4 500m masculino, K2 500m masculino y K2 500m mixto.

Maira Toro no se queda atrás y también competirá en igual cantidad de pruebas, incluso compartiendo la embarcación con Sebastián en la dupla mixta.

Las restantes preseas de la jornada fueron logradas por la karateca Franchesca Muñoz (bronce en +68 kg) y los gimnastas Arturo Rossel y Matías Martínez, plata en suelo y potro con arzones, respectivamente.

El Team Chile alcanza 56 medallas, quedando a solo dos de la cantidad lograda en Cali 2021. Aún restan definiciones en canotaje, triatlón, golf, levantamiento de pesas, ciclismo BMX Racing, gimnasia artística, atletismo y karate.

MEDALLAS DEL DÍA

ORO – Sebastián Alveal (Canotaje) / K1 500 metros.

ORO – Maira Toro (Canotaje) / K1 200 metros.

PLATA – Arturo Rossel (Gimnasia) / Suelo

PLATA – Matías Martínez (Gimnasia) / Potro con arzones

BRONCE – Franchesca Muñoz (Karate) / +68 kg.