El Team Chile acumula 16 medallas y sigue al alza en los Panamericanos Junior de Asunción

La selección chilena de todos los deportes sigue cumpliendo una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, luego de sumar seis preseas (dos oros, una plata y tres bronces) más en la tercera jornada de competencias, completando 16 tras la decena lograda el domingo.

El remo mantuvo su tranco triunfal y aportó un metal dorado en la única final del día. El cuatro sin timonel masculino conformado por Rodrigo Paz, Pedro Labatut, Benjamín Menjiba y Bastián López soportó los embates de Argentina y Brasil para conseguir el cuarto oro del remo y la sexta presea en seis finales disputadas.

En la tarde, en la Secretaría Nacional de Deportes, la nota alta la dio la esgrimista Rafaela Santibáñez, quien se coronó campeona invicta en el florete. "Rafi" arrasó a sus contrincantes en la fase de grupos y en las llaves eliminatorias para abrochar el oro ante la estadounidense Iris Yang (triunfo 15-10).

Asimismo, la prometedora ciclista Catalina Henríquez (15 años) fue bronce en el BMX Freestyle, peleando palmo a palmo con exponentes olímpicas como la colombiana Queen Saray Villegas (cuarta en París 2024) y el judoca Tomas Hernández se colgó un trabajado bronce en los 73 kilos.

Finalmente, los nadadores Eduardo Cisternas (plata, 200 metros libres) y Edhy Vargas (bronce, 200 metros espalda) cerraron la cosecha nacional.

La delegación se ubica momentáneamente en el segundo lugar del medallero.

Medallas del día