Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago6.2°
Humedad99%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

El Team Chile sumó 34 medallas en Asunción y prepara su debut en el atletismo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los equipos de Rugby 7 y Baloncesto 3x3 ganaron preseas este domingo.

El Team Chile sumó 34 medallas en Asunción y prepara su debut en el atletismo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Team Chile alcanzó 34 preseas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, tras los resultados conseguidos este domingo en baloncesto 3x3 (plata) y el rugby 7 (bronce).

En el estadio Héroes del Curupayty, los Condóres 7 Junior superaron a Paraguay (36-12) y se subieron al podio en la primera participación de la disciplina en el megaevento juvenil.

En tanto, la selección masculina de baloncesto 3x3 se colgó la medalla de plata luego de perder ante Argentina (21-11).

Este lunes parte el atletismo —el "deporte rey" y que más medallas entrega—, el patinaje de velocidad y el esquí náutico.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada