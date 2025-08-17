El Team Chile sumó 34 medallas en Asunción y prepara su debut en el atletismo

El Team Chile alcanzó 34 preseas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, tras los resultados conseguidos este domingo en baloncesto 3x3 (plata) y el rugby 7 (bronce).

En el estadio Héroes del Curupayty, los Condóres 7 Junior superaron a Paraguay (36-12) y se subieron al podio en la primera participación de la disciplina en el megaevento juvenil.

En tanto, la selección masculina de baloncesto 3x3 se colgó la medalla de plata luego de perder ante Argentina (21-11).

Este lunes parte el atletismo —el "deporte rey" y que más medallas entrega—, el patinaje de velocidad y el esquí náutico.