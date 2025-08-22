Team Chile superó las medallas obtenidas en los Panamericanos Junior de Cali 2021

Durante este viernes, el Team Chile superó las medallas obtenidas en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021, al alcanzar un total de 59 preseas en la presente edición de Asunción 2025.

En el primer turno, Sebastián Alveal, Matteo Cossio, Matías Parra y Jerson Valenzuela se adjudicaron el bronce en la prueba de K4 500 m de canotaje, logrando la quinta medalla para Chile en esta disciplina.

En el dueto mixto de natación artística, Theodora Garrido y Nicolás Campos obtuvieron la medalla de plata con un puntaje de 435.799, siendo superados únicamente por la pareja de México.

Por último, Josefa Ramos se colgó el bronce en patinaje artístico libre femenino, aportando la medalla número 59 del Team Chile en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025.

