Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago4.9°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Team Chile superó las medallas obtenidas en los Panamericanos Junior de Cali 2021

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Este viernes se lograron tres preseas más.

Team Chile superó las medallas obtenidas en los Panamericanos Junior de Cali 2021
 Santiago Bahamondes - COCH
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante este viernes, el Team Chile superó las medallas obtenidas en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021, al alcanzar un total de 59 preseas en la presente edición de Asunción 2025.

En el primer turno, Sebastián Alveal, Matteo Cossio, Matías Parra y Jerson Valenzuela se adjudicaron el bronce en la prueba de K4 500 m de canotaje, logrando la quinta medalla para Chile en esta disciplina.

En el dueto mixto de natación artística, Theodora Garrido y Nicolás Campos obtuvieron la medalla de plata con un puntaje de 435.799, siendo superados únicamente por la pareja de México.

Por último, Josefa Ramos se colgó el bronce en patinaje artístico libre femenino, aportando la medalla número 59 del Team Chile en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada