Team Chile superó su récord histórico de oros en unos Juegos Bolivarianos

La positiva jornada del Team Chile el pasado viernes le permitió a la delegación nacional alcanzar la mejor cosecha de oros en unos Juegos Bolivarianos, a falta de dos jornadas de competencia en la cita de Lima y Ayacucho.

Chile llegó a 48 preseas doradas, marca que batió los 44 triunfos obtenidos en Trujillo 2013.

La delegación criolla consiguió dos victorias en tenis de mesa, con Tania Zeng en singles y el dúo de Sofía Vega y Alvaro Fuentes en dobles mixtos. La pelota vasca también otorgó dos oros con Magdalena Muñoz (paleta goma) y la dupla de Renato Bolelli y Esteban Romero (Frontenis). Además, Cristóbal Boetto se impuso en salto final general ecuestre y las gemelas Trinidad y Soledad García ganaron la competencia de natación artística en duetos.

Boetto destacó al sumar podios en todas las pruebas que disputó en deporte ecuestre, totalizando tres oros y una plata en las diferentes modalidades de salto. Respecto a las tenimesistas Zeng y Vega, aumentaron su cosecha tras haber alcanzado preseas en otras categorías.

Por otro lado, el Team Chile ya tiene asegurados podios en el rugby 7 y balonmano masculinos, por lo que, al menos, llegará al medio centenar de metales.

Los representantes chilenos acumulan 160 medallas (48 de oro, 56 de plata y 56 de bronce), siendo cuartos del medallero en la antesala de la acción de este sábado.

- Revisa las medallas del Team Chile el viernes 5 de diciembre en los Juegos Bolivarianos: