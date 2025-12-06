Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Team Chile superó su récord histórico de oros en unos Juegos Bolivarianos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "selección de todos los deportes" ya marcó un hito a falta de dos jornadas para el cierre en Perú.

Team Chile superó su récord histórico de oros en unos Juegos Bolivarianos
 Sebastian Alvarez / Team Chile - COCh
La positiva jornada del Team Chile el pasado viernes le permitió a la delegación nacional alcanzar la mejor cosecha de oros en unos Juegos Bolivarianos, a falta de dos jornadas de competencia en la cita de Lima y Ayacucho.

Chile llegó a 48 preseas doradas, marca que batió los 44 triunfos obtenidos en Trujillo 2013.

La delegación criolla consiguió dos victorias en tenis de mesa, con Tania Zeng en singles y el dúo de Sofía Vega y Alvaro Fuentes en dobles mixtos. La pelota vasca también otorgó dos oros con Magdalena Muñoz (paleta goma) y la dupla de Renato Bolelli y Esteban Romero (Frontenis). Además, Cristóbal Boetto se impuso en salto final general ecuestre y las gemelas Trinidad y Soledad García ganaron la competencia de natación artística en duetos.

Boetto destacó al sumar podios en todas las pruebas que disputó en deporte ecuestre, totalizando tres oros y una plata en las diferentes modalidades de salto. Respecto a las tenimesistas Zeng y Vega, aumentaron su cosecha tras haber alcanzado preseas en otras categorías.

Por otro lado, el Team Chile ya tiene asegurados podios en el rugby 7 y balonmano masculinos, por lo que, al menos, llegará al medio centenar de metales.

Los representantes chilenos acumulan 160 medallas (48 de oro, 56 de plata y 56 de bronce), siendo cuartos del medallero en la antesala de la acción de este sábado.

- Revisa las medallas del Team Chile el viernes 5 de diciembre en los Juegos Bolivarianos:

  • ORO – Trinidad y Soledad García (Natación Artística) / Duetos
  • ORO - Cristóbal Boetto (Ecuestre) / Salto Final General
  • ORO – Tania Zeng (Tenis de Mesa) / Singles
  • ORO – Magdalena Muñoz (Pelota Vasca) / Paleta Goma
  • ORO – Renato Bolelli y Esteban Romero (Pelota Vasca) / Frontenis
  • ORO – Sofía Vega y Álvaro Fuentes (Tenis de Mesa) / Dobles Mixtos
  • PLATA - Gabriel Morgan (Golf)
  • PLATA – Llanka Valdivia (Karate) / -55 Kilos
  • PLATA – Renato Bolelli (Pelota Vasca) / Frontón
  • PLATA – Esteban Romero y Magdalena Muñoz (Pelota Vasca) / Frontón Mixto
  • PLATA – Cristóbal Boetto (Ecuestre) / Salto Individual
  • PLATA – Esteban Romero (Pelota Vasca) / Paleta Goma
  • PLATA – Jorge Paredes y Tania Zeng (Tenis de Mesa) / Dobles Mixtos
  • PLATA – Judith Morales y Sofía Vega (Tenis de Mesa) / Dobles Mixtos
  • BRONCE – Relevos Mixtos (Triatlón)
  • BRONCE – Francisco Kotsakis (Ciclismo) / Ruta
  • BRONCE – Jimar Gerald y Antonia Vergara (Tenis) / Dobles Femenino

