Alejandro Tabilo conoció rival y horario para la qualy en Chengdú

El torneo ATP 250 de Chengdú, China, realizó su sorteo y definió el emparejamiento para el chileno Alejandro Tabilo (112°) para el inicio de la qualy individual.

"Jano" arrancará midiéndose ante el local Rigele Te, número 246 del mundo y que disputará la ronda previa gracias a una wild card.

La contienda tendrá lugar este martes 16 de septiembre en el tercer turno de la cancha principal, por lo que arrancará no antes de las 04:20 horas de Chile (07:20 GMT).

En caso de avanzar, Tabilo definiría el pase al cuadro principal contra el vencedor entre el sudafricano Lloyd Harris (258°) y el estadounidense Zachary Svajda (129°).