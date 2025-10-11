Vacherot despachó a Djokovic y alcanzó su primera final en el Masters de Shanghái

El monegasco Valentin Vacherot (204° del ATP) firmó el triunfo más importante de su carrera al despachar al serbio Novak Djokovic (5°) por 6-3 y 6-4, accediendo por primera vez a una final de Masters 1.000 en el torneo que se disputa en Shanghái.

"Nole" mostró problemas desde el primer set, con dolencias en el tobillo derecho, el aductor izquierdo y la zona del glúteo, lo que limitó su movilidad. Aun así, alternó gestos de dolor con destellos de su habitual calidad, manteniéndose competitivo hasta el final.

Vacherot, en cambio, no se dejó contagiar por el contexto y mantuvo un tenis sólido, sin ceder su saque en todo el encuentro, apoyado en una gran concentración y un servicio que lo sostuvo en los momentos más tensos.

Con esto, el deportista que había ingresado como suplente en la fase previa, sumó otro categórico paso después de eliminar en su recorrido a Laslo Djere (82°), Alexander Bublik (17°), Tomas Machac (23°), Tallon Griekspoor (31°) y Holger Rune (11°); escalando así hasta el puesto 58 del ránking y convirtiéndose en el primer monegasco en alcanzar una final de esta categoría.

Ahora, la definición del certamen asiático podría sumar un capitulo inédito a la espera de que Arthur Rinderknech (58°), primo de Vacherot, se mida al ruso Daniil Medvedev (18°) en la otra llave.