Carlos Alcaraz liderará al equipo de Europa en la Laver Cup 2025

Durante esta jornada se conoció la conformación para los equipos de la Laver Cup 2025, donde el tenista español Carlos Alcaraz (2° del ATP) liderará al combinado de Europa para el torneo que se disputará este septiembre en San Francisco, Estados Unidos.

Al murciano se sumarán otros nombres relevantes del circuito como el alemán Alexander Zverev (3°), el danés Holger Rune (11°), el noruego Casper Ruud (12°), el checo Jakub Mensik (16°) y el italiano Flavio Cobolli (26°); todos siendo capitaneados por el extenista francés Yannick Noah.

Por otro lado, en el "Equipo Mundial" que estará midiéndose a los europeos bajo la capitanía de Andre Agassi, quien cuenta con el estadounidense Taylor Fritz (4°) junto a sus compatriotas Ben Shelton (6°), Tommy Paul (14°), Francis Tiafoe (17°). El brasileño Joao Fonseca (44°) y al argentino Francisco Cerúndolo (19°) cierran el combinado.

Desde el 19 al 21 de septiembre, los seis jugadores de cada equipo deben competir en un partido individual durante los dos primeros días y en no más de dos durante los tres días de competición, además, al menos cuatro de los seis jugadores deben jugar dobles.

Cada victoria en un partido vale un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo, y el primer equipo que alcance los 13 puntos gana la Laver Cup.