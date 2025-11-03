Tomás Barrios debutó con un sufrido triunfo en el Challenger de Lima II

El tenista nacional Tomás Barrios, 122° del ranking ATP, hizo su estreno este lunes en el Challenger de Lima II y debió exigirse para derrotar al checo Zdenek Kolar (223°) en la capital peruana.

A pesar de mostrar algunas fragilidades en su juego, el chillanejo, sexto sembrado del torneo incaico, despertó en momentos claves del compromiso para imponerse por parciales de 7-5 y 6-3 en una hora y 45 minutos.

Durante el primer set, los adversarios intercambiaron rompimientos en el segundo y tercer juego, mientras que en el décimo "Tomi" salvó tres puntos de quiebre y en el game siguiente, volvió a quedarse con el servicio de su rival para encaminar un trabajado 7-5.

Parecía que el europeo lograría emparejar las acciones luego de ponerse 2-0 arriba en el segundo parcial. Sin embargo, el chillanejo reaccionó de inmediato para recuperar su saque y gracias a una nueva ruptura en el séptimo juego, se puso a tiro de cañón.

En el octavo game el ñublino llegó a estar 40-0 arriba, pero el contrario no se dio por vencido e intentó revertir su suerte. Sin embargo, la cuarta raqueta nacional se mantuvo firme y en su sexto punto de partido, abrochó su victoria con un 6-3.

En la próxima ronda, Barrios se verá las caras con el vencedor de la llave entre el libanés Hady Habib (174°) y el paraguayo Adolfo Vallejo (168°), quien ya venció dos veces al pupilo de Guillermo Gómez en la presente temporada.

El otro nacional en competencia, Cristian Garin (104°), hará su estreno este martes ante el kazajo Timofey Skatov (237°), encuentro programado para el mediodía en la cancha central del certamen limeño.