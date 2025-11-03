Tomás Barrios debutó con un sufrido triunfo en el Challenger de Lima II
El chileno venció al checo Zdenek Kolar.
El chileno venció al checo Zdenek Kolar.
El tenista nacional Tomás Barrios, 122° del ranking ATP, hizo su estreno este lunes en el Challenger de Lima II y debió exigirse para derrotar al checo Zdenek Kolar (223°) en la capital peruana.
A pesar de mostrar algunas fragilidades en su juego, el chillanejo, sexto sembrado del torneo incaico, despertó en momentos claves del compromiso para imponerse por parciales de 7-5 y 6-3 en una hora y 45 minutos.
Durante el primer set, los adversarios intercambiaron rompimientos en el segundo y tercer juego, mientras que en el décimo "Tomi" salvó tres puntos de quiebre y en el game siguiente, volvió a quedarse con el servicio de su rival para encaminar un trabajado 7-5.
Parecía que el europeo lograría emparejar las acciones luego de ponerse 2-0 arriba en el segundo parcial. Sin embargo, el chillanejo reaccionó de inmediato para recuperar su saque y gracias a una nueva ruptura en el séptimo juego, se puso a tiro de cañón.
En el octavo game el ñublino llegó a estar 40-0 arriba, pero el contrario no se dio por vencido e intentó revertir su suerte. Sin embargo, la cuarta raqueta nacional se mantuvo firme y en su sexto punto de partido, abrochó su victoria con un 6-3.
En la próxima ronda, Barrios se verá las caras con el vencedor de la llave entre el libanés Hady Habib (174°) y el paraguayo Adolfo Vallejo (168°), quien ya venció dos veces al pupilo de Guillermo Gómez en la presente temporada.
El otro nacional en competencia, Cristian Garin (104°), hará su estreno este martes ante el kazajo Timofey Skatov (237°), encuentro programado para el mediodía en la cancha central del certamen limeño.