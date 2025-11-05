Tomás Barrios sigue a paso firme y avanzó a cuartos de final en Lima

El tenista chileno Tomás Barrios (122° ATP) se instaló en los cuartos de final del Challenger de Lima II, tras superar este miércoles en un durísimo partido al libanés Hady Habib (174°). La raqueta nacional se impuso por parciales de 7-5, 3-6 y 6-4, luego de dos horas y diez minutos de una intensa batalla.

El primer set fue muy disputado. Aunque el chileno desperdició un punto de quiebre en el décimo juego, mantuvo la compostura y consiguió la ruptura clave en el duodécimo game para quedarse con la manga por 7-5. Sin embargo, su rival reaccionó de gran manera en el segundo capítulo.

En el segundo parcial, el jugador asiático elevó su nivel y, con dos quiebres consecutivos en el séptimo y noveno juego, se llevó el set por un claro 6-3, emparejando las acciones y llevando el duelo a una manga decisiva en la capital peruana.

En el tercer y último episodio, 'Tomi' volvió a imponer sus términos. El chillanejo logró un quiebre fundamental en el tercer juego y supo administrar la ventaja para sellar su victoria y su paso a la siguiente ronda. En busca de las semifinales, Barrios se enfrentará ahora al ganador del cruce entre el boliviano Murkel Dellien (265°) y el argentino Juan Bautista Torres (381°).